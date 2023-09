Rusland heeft zich positief uitgesproken over de „gebalanceerde” verklaring van de G20-leden bij de top in New Delhi. Daarin wordt het land niet bekritiseerd vanwege de oorlog in Oekraïne, maar staat dat het onacceptabel is als naties geweld gebruiken om gebieden in een ander land te veroveren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde de top een „succes”.