Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft het de eerste daling in het tweede kwartaal in acht jaar tijd. Ook in de eerste maanden van 2023 viel het ziekteverzuim op jaarbasis al lager uit.