Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Marokko is verder opgelopen tot 1305, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn zeker 1832 mensen gewond geraakt, van wie 1220 er volgens het ministerie slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 7.2. Het epicentrum lag zo’n 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech.