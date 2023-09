Een motorrijder is zaterdagmiddag omgekomen door een ongeluk in het Noord-Hollandse Halfweg. Het ongeval, waarbij geen andere voertuigen waren betrokken, gebeurde rond 17.00 uur op de Houtrakkerweg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar de hulp mocht niet baten. De motorbestuurder is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.