Opnieuw is sprake van een datum-warmterecord, meldt Weeronline. Op zaterdag rond 15.50 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 28,4 graden en daarmee is het officieel de warmste 9 september sinds de metingen begin vorige eeuw begonnen. Het vorige record voor deze datum werd in 2012 genoteerd. Toen steeg het kwik in De Bilt naar 28,1 graden.