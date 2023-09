G20 in weekend bijeen zonder leiders China en Rusland

De economische overleggroep G20 houdt dit weekeinde een topoconferentie in de Indiase hoofdstad New Delhi. De presidenten van China en Rusland zijn niet gekomen, maar president Joe Biden is vrijdag in de stad gearriveerd. De VS en Europese landen hopen op een felle veroordeling van de Russische aanval op Oekraïne, maar net als vorig jaar worden er geen harde bewoordingen verwacht. Onder meer China, India, Brazilië en Zuid-Afrika stellen zich neutraler op ten aanzien van het conflict in het oosten van Oekraïne.