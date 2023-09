Luchtmachtgeneraal VS waarschuwt militairen: werk niet voor China

De hoogste commandant van de Amerikaanse luchtmacht heeft zijn mensen gewaarschuwd voor rekrutering vanuit China. Hij roept ze op om het te melden als ze horen dat een collega gevraagd is om trainingen te verzorgen in het buitenland. Generaal Charles Brown verwees daarbij expliciet naar de Chinese krijgsmacht. „Het Volksbevrijdingsleger wil misbruik maken van uw kennis en vaardigheden om tekortkomingen in hun militaire capaciteiten aan te vullen”, schrijft hij in een brief aan militairen.