Donald Trump heeft volgens een openbaar aanklager in New York zijn persoonlijke vermogen tien jaar lang schromelijk overdreven. Tussen 2011 en 2021 heeft Trump gezegd dat hij 1,9 miljard dollar (1,8 miljard euro) tot 3,6 miljard dollar rijker was dan eigenlijk het geval was. Hij hoopte zo betere deals te kunnen sluiten met banken, stelt Letitia James in rechtbankstukken.