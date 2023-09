SpaceX mag pas weer testen met de grootste raket ter wereld als die voldoet aan veiligheids- en milieueisen. Het commerciële ruimtevaartbedrijf heeft van de toezichthouder FAA een lijst gekregen met 63 punten die aangepast moeten zijn voor het Starship weer de lucht in mag. Bij de vorige proef was de raket ontploft. Toch was die test heel leerzaam, benadrukt SpaceX steeds.