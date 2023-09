De voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de 83-jarige Democraat Nancy Pelosi, heeft vrijdag bevestigd dat ze in 2024 weer aan de verkiezingen meedoet. Ze zei in haar kiesdistrict in San Francisco dat ze „de waarden van San Francisco moet bevorderen en voor het herstel (van het land) ijveren”.