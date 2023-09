De terreurverdachte die is ontsnapt uit een gevangenis bij Londen is woensdagochtend gezien in Wandsworth, nog geen twee kilometer van de gevangenis. De politie heeft bevestigd dat gezien is hoe Daniel Khalife wegliep van de vrachtwagen waarmee hij was ontkomen, meldt de BBC. Het is volgens de politie een van de belangrijkste aanknopingspunten die op dit moment beschikbaar zijn.