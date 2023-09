Jury Georgia wilde senatoren vervolgen over verkiezingen 2020

Een speciale jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft het Openbaar Ministerie geadviseerd drie huidige of gewezen Republikeinse senatoren strafrechtelijk te vervolgen in de zaak van vermeende bemoeienis van Donald Trump met de verkiezingsuitslagen in de staat in 2020. Het OM heeft het drietal echter nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. Het gaat om de (oud-)senatoren Lindsey Graham, Kelly Loeffler and David Perdue. Alleen Graham is nog senator. Hij zit voor South Carolina in de Senaat in Washington.