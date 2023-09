Tong Tong Fair: zorgen om en bij bezoekers vanwege demonstratie

De Haagse Tong Tong Fair, het jaarlijkse evenement voor de Indische gemeenschap in Nederland en belangstellenden op het Malieveld, maakt zich grote zorgen om het aantal bezoekers dat naar het evenement kan komen, vanwege de geplande demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion. Deze is op de A12, pal naast het Malieveld. „We hebben al veel telefoontjes en mails gehad, ook spreken mensen op het evenement me erop aan”, vertelt directeur Siem Boon.