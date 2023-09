Onzeker of G20 met een slotverklaring kan komen door Rusland

Het zou goed kunnen dat de G20-top van dit weekend zal eindigen zonder een gezamenlijke slotverklaring. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zeiden bij aankomst in New Delhi dat het een uitdaging wordt om de verschillen tussen de landen te overbruggen. Diplomaten die de top voorbereiden worstelen al dagen om iedereen op een lijn te krijgen, dat is met name lastig vanwege de Russische invasie in Oekraïne.