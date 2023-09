Philips en Shell onderaan in nipt hogere AEX

Philips en Shell waren vrijdag de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Philips ging opnieuw licht omlaag en verloor 0,7 procent. Het medisch-technologische bedrijf liet donderdag weten een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten die apparaten tegen slaapapneu gebruikten die defect bleken te zijn. Philips betaalt hen minstens 448 miljoen euro aan vergoedingen. Olie- en gasconcern Shell daalde 0,5 procent.