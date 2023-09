De Britse politie heeft een park in Londen afgezet in de zoektocht naar de terreurverdachte die is ontsnapt uit de gevangenis. Het Richmond Park ligt slechts op zo’n 5,5 kilometer van de Wandsworth-gevangenis, waar Daniel Abed Khalife woensdag kon vluchten. De politie bevestigt dat het afsluiten van het park te maken heeft met de klopjacht.