Noord-Ierse politie aangevallen bij doorzoekingen terrorismezaak

De politie is bij huiszoekingen in een terrorismeonderzoek in de Noord-Ierse stad Londonderry aangevallen. Rechercheurs die de doorzoekingen moesten uitvoeren werden bekogeld met molotovcocktails, stenen, metalen palen en verkeerskegels, zo meldt de politie. Een agent werd tegen het hoofd geraakt. Ook raakte een politieauto beschadigd. Uiteindelijk werden volgens de politie vermoedelijke wapens, explosieven en geld gevonden.