Curaçao is aan het herstellen van de coronacrisis en staat op het punt om „structurele hervormingen” door te voeren. Een nieuwe lening van 600 miljoen euro is daarom „zeer onwenselijk”. Dat zegt de financieel toezichthouder College Financieel toezicht (Cft) in een brief aan de Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania, waarover Het Financieele Dagblad donderdag eerder schreef.