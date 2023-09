De Commissie Werkelijke Schade (CWS), die ervoor moet zorgen dat gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag afdoende worden gecompenseerd, gaat op de schop. De huidige werkwijze is te traag en levert te vaak uitkomsten op waar ouders niet tevreden over zijn. Dat meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.