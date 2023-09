VluchtelingenWerk Nederland vindt het een goede zaak dat de Tweede Kamer gaat praten over een voorgestelde wet om asielzoekers over het land te spreiden. „Ik ben heel erg blij dat de Kamer verantwoordelijkheid neemt door een echt urgente wet in behandeling te nemen. De spreidingswet ligt al bijna twee jaar klaar. De val van het kabinet is geen reden om de wet niet te bespreken”, zegt voorzitter Frank Candel.