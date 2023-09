Apple verder omlaag op terughoudend Wall Street

Apple ging donderdag verder omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse techconcern verloor een dag eerder al bijna 4 procent. Die daling volgde op berichten dat de Chinese overheid ambtenaren verbiedt om iPhones te gebruiken voor werk en in overheidsgebouwen. Persbureau Bloomberg meldde donderdag dat Beijing dat verbod wil uitbreiden naar Chinese staatsbedrijven, waar miljoenen mensen werken, en andere door de overheid gecontroleerde instanties. Het aandeel raakte daarop nog eens ruim 3 procent kwijt.