De Duitse regeringscoalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen is een dag voor het debat in de Bondsdag over de fel omstreden ‘verwarmingswet’ nog niet op één lijn. Een voorman van de liberale FDP en vicevoorzitter van de Duitse Tweede Kamer, Wolfgang Kubicki, zei woensdag nog helemaal niet zeker te zijn dat hij voor gaat stemmen.