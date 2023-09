Suraj A., de man die wordt verdacht van het in beschonken toestand veroorzaken van een verkeersongeval met drie doden in Rotterdam op tweede kerstdag vorig jaar, reed minimaal 134 en maximaal 170 kilometer per uur toen hij in de vroege ochtend met zijn auto tegen die van de slachtoffers botste. Dat kwam naar voren tijdens de derde voorbereidende zitting in de rechtbank van Rotterdam.