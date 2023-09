Elon Musk verhinderde volgens biografie Oekraïense droneaanval

De steenrijke zakenman Elon Musk zou vorig jaar eigenhandig een Oekraïense droneaanval hebben verijdeld, staat in een nieuwe biografie over hem die voor een deel in handen is van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Musk zou in het geheim het bevel hebben gegeven om het internet boven de Krim af te sluiten, waardoor de Oekraïense onbemande onderzeeërs geen verbinding meer hadden. De drones met explosieven spoelden daardoor aan op de kust zonder schade aan te richten.