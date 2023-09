De Tilburgse Yvon K. (64), die verdacht wordt van het doden van haar partner Chris Grinwis door hem te vergiftigen, ontkent dat ze iets met zijn dood te maken heeft. „Ik heb hem niet vergiftigd. Ik heb geen hulp geboden. Ik heb niets gedaan”, zei K. op de eerste dag van de strafzaak over de zogenoemde gifmoord in de rechtbank in Breda. Ze draagt een pruik om onherkenbaar te blijven.