De bestuurder van een scootmobiel is overleden door een aanrijding met een auto woensdag in Amsterdam-Noord, meldt de politie donderdag. De politie kreeg rond 16.00 uur de melding van de aanrijding op de Th. Weeversweg ter hoogte van het Buikslotermeerplein. Het 87-jarige slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden.