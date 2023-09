Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die met brancheorganisaties richtlijnen heeft opgesteld. Als de kans groot is dat bepaalde organisaties geld witwassen of terrorisme financieren, worden zij juist vaker gecontroleerd.