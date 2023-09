ASML en andere westerse technologiebedrijven doen er goed aan om niet verder te investeren in China, zei een Amerikaans congreslid tijdens een bezoek aan Nederland. Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Michael McCaul noemde het „nooit een winnend idee” om geld te steken in activiteiten in de Aziatische grootmacht zolang die onder leiding staat van president Xi Jinping.