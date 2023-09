Industrieterrein Chemelot bij Geleen maakt zich grote zorgen over de voorgenomen maandenlange afsluiting van het Julianakanaal door Rijkswaterstaat (RWS) en de gevolgen daarvan voor de haven in Stein. Volgens Chemelot wil RWS het kanaal drie tot acht maanden droogleggen over een lengte van drie kilometer, tussen de brug in Berg aan de Maas en de sluis in Born.