Nieuwe defensieminister Oekraïne is bedreven onderhandelaar

Oekraïne krijgt een nieuwe minister van Defensie, de 41-jarige Roestem Oemerov. Hier heeft het parlement in Kyiv voor gestemd. Hij is etnisch een Krim-Tatar en zijn familie komt van het in 2014 door Rusland ingelijfde schiereiland. Oemerov geldt als een succesvolle zakenman en als een bedreven onderhandelaar. Hij was lid van de Oekraïense delegatie die in maart 2022 met een Russische delegatie over beëindiging van de vijandelijkheden sprak.