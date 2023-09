Oproep aan Chemours: stoppen, opruimen en rekenschap geven

Tijdens het tweede deel van de hoorzitting over Chemours door de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft een inwoonster van Dordrecht in een emotioneel betoog een oproep gedaan. „Stoppen, opruimen en rekenschap geven”, zei de vrouw, doelend op de chemische fabriek in Dordrecht die jarenlang schadelijke en gevaarlijke PFAS-stoffen heeft uitgestoten. „Chemours wil alleen maar vooruitkijken. Wie zou dat niet willen als je je buren hebt vergiftigd?”