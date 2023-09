De Provinciale Staten van Drenthe zijn het onderling niet eens over de wetenschap achter de stikstofdiscussie. De BoerBurgerBeweging (BBB) en de PVV brachten woensdag in een commissievergadering een rapport onder de aandacht van de stichting Samenleving Landbouw en Natuur waarin wordt gesteld dat de natuur herstellend is en er zelfs soorten zijn teruggekomen.