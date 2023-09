OM eist tbs met dwangverpleging voor steken Haagse huisarts

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging voor de man die in februari een huisarts in Den Haag zou hebben neergestoken. Volgens deskundigen is verdachte Michael R. (39) geheel ontoerekeningsvatbaar en handelde hij volledig onder invloed van een psychose. Het Openbaar Ministerie neemt die conclusie over. „De verdachte is volledig ontoerekeningsvatbaar en er kan geen gevangenisstraf worden opgelegd”, zei de officier van justitie.