Gemeenten schrappen teksten over duurzaamheid deelscooters

Achttien gemeenten die het verhuren van deelscooters toestaan, hebben teksten over het duurzaamheidsgehalte daarvan op hun website aangepast. Ze deden dat op verzoek van de actiegroep Scootervrij, die hen heeft gewezen op uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC). De commissie oordeelde in juli dat scooterverhuurder Felyx te stellig was geweest in zijn groene claims. Eind vorig jaar kreeg Go Sharing een vergelijkbare berisping.