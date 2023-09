De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell zou geen last hebben gehad van een beroerte, epilepsie, een TIA of een bewegingsstoornis hebben zoals Parkinson. Een arts onderzocht de 81-jarige McConnell nadat die voor de tweede keer in een maand verstijfde tijdens een persconferentie en vond geen aanwijzingen voor die aandoeningen.