Bijna een jaar na de dood van Mahsa Amini is in Iran een oom van haar opgepakt. De dood van Amini leidde destijds tot massale protesten in het hele land en volgens mensenrechtenorganisaties treedt het Iraanse regime harder op in aanloop naar 16 september, de dag dat de 22-jarige Amini werd gedood in een Iraanse gevangenis.