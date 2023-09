Vakbonden: meer actie nodig tegen burn-outs

Vakbonden CNV Jongeren en FNV Young & United vinden dat werkgevers meer moeten doen om burn-outs onder jonge werkenden te voorkomen. „We zeggen al een aantal jaren: let op, het is zorgelijk dat er zoveel mensen omvallen. Vooral op de plekken waar we ze het meeste nodig hebben. Maar er wordt vrijwel niks mee gedaan”, zegt Justine Feitsma, voorzitter van CNV Jongeren, in een reactie op cijfers van TNO en het CBS waaruit naar voren komt dat een kwart van de jonge werkenden kampt met burn-outklachten.