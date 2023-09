De Gelderse coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen duidelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de plannen van Lelystad Airport. Meerdere media berichtten vorige week over een brief waarin het vliegveld stelt dat een „oplossing” gevonden kan worden voor de laagvliegroute over Overijssel. Maar wat dat betekent voor Gelderland is onduidelijk, menen de Gelderse Statenleden.