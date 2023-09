Een 39-jarige inspecteur van de politie is dinsdag in Amsterdam aangehouden op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan anderen. In het onderzoek zijn ook een 36-jarige man uit Naarden en een 35-jarige man uit Soest gearresteerd, meldt het Openbaar Ministerie. De drie verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.