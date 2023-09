VN-hulporganisatie: niet genoeg geld voor voedselhulp Afghanistan

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) moet de noodhulp aan de Afghaanse bevolking drastisch verlagen. In september zet het WFP de hulp aan nog eens 2 miljoen Afghanen stop. In april en mei moest het WFP de hulp aan 8 miljoen Afghanen al stoppen. Daarmee lopen in totaal 10 miljoen Afghanen noodhulp mis. De noodhulporganisatie van de Verenigde Naties krijgt te weinig financiering. „We moeten kiezen tussen de hongerigen en de mensen die in hongersnood verkeren”, aldus het WFP.