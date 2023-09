De Duitse regering steekt de komende vijf jaar ruim een miljard euro in onderzoek naar kernfusie. „Fusie is een enorme kans om al onze energieproblemen op te lossen”, zegt de minister van Onderwijs en Onderzoek Bettina Stark-Watzinger. De technologie is momenteel nog niet op commerciële schaal rendabel te krijgen, maar dat is volgens haar een kwestie van tijd.