De landen van de G20 moeten goed letten op problemen bij het aflossen van leningen door de stijgende rentes en de zwakkere groei van de wereldeconomie. Dat schrijft Klaas Knot als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) in een brief aan de leiders van de G20 in aanloop naar de top van de organisatie van economisch belangrijke landen in het Indiase New Delhi op 9 en 10 september.