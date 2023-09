De man die verdacht wordt van een „ongekende” brand in een Japanse animatiestudio in 2019, heeft dinsdag toegegeven dat hij het vuur heeft gesticht. „Ik heb het gedaan”, zei de 45-jarige Shinji Aoba volgens het Japanse persbureau Jiji in de rechtszaal. „Ik had niet verwacht dat zoveel mensen dood zouden gaan en denk dat ik te ver ben gegaan.”