De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is van plan om deze maand nog naar Rusland te reizen voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Het Witte Huis bevestigt na berichtgeving van The New York Times (NYT) inlichtingen te hebben die hierop wijzen. Kim, die zelden zijn land verlaat, zou Rusland willen helpen aan wapens voor de oorlog in Oekraïne.