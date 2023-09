De Russische president Vladimir Poetin is bereid weer mee te doen aan de graandeal. Daarvoor zouden wel de exportbeperkingen op Russische landbouwproducten moeten worden opgeheven, zei Poetin geflankeerd door zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan na overleg. Erdogan treedt met regelmaat op als bemiddelaar in het conflict in Oekraïne.