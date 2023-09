Tegen vijf Poolse verdachten van mishandelingen, de invoer van wapens en een brandstichting zijn maandag in de rechtbank in Zwolle celstraffen tot zeven jaar geëist. Het vijftal is volgens het Openbaar Ministerie door een van de verdachten van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries naar Nederland gehaald om een Poolse maffia op te bouwen.