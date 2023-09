Planten of dieren die voorkomen op plekken waar ze niet van nature vandaan komen en daar schade aanrichten aan de natuur, vormen een aanzienlijke dreiging. Zogenoemde invasieve exoten spelen volgens onderzoekers van het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) een belangrijke rol bij het uitsterven van planten- en dierensoorten, en vormen een dreiging voor menselijk welzijn en voedselzekerheid.