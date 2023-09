Het defect aan de stuw in de Maas bij Grave is vermoedelijk ontstaan door een menselijke fout. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat bevestigt na berichtgeving door Omroep Brabant dat de organisatie uitgaat van een vergissing die begaan is tijdens werkzaamheden, maar benadrukt dat de precieze oorzaak nog wordt onderzocht.