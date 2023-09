Zwitserse horlogemakers maken zich na de opkomst van smartwatches, de coronapandemie en de hoogste inflatie in decennia zorgen over een nieuwe dreiging, namelijk de sterk in waarde gestegen Zwitserse frank. De dure frank zet de winstmarges van de bedrijven onder druk. Ook komt de waardestijging van de munt op het moment dat de vraag naar horloges afneemt, na een periode van ongekende groei.