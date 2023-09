Met Ellen Verkoelen als lijsttrekker hoopt 50PLUS weer in de Tweede Kamer te komen. Het bestuur en de selectiecommissie van de partij hebben Verkoelen, die zowel in de gemeenteraad van Rotterdam als in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zit, voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van 22 november. Tijdens een extra ledenvergadering op 30 september wordt de lijst met daarop 28 kandidaten vastgesteld.